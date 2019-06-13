Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-13T08:37:41+03:00

Торжественная церемония прошла в День России в Екатерининском зале

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В День России почетные звания и награды за особые успехи в науке, медицине, сельском хозяйстве получили 24 человека. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Краснодара. Награды вручил Вениамин Кондратьев.

– Важно быть не просто сторонним наблюдателем, принимать участие в жизни не только своей семьи, но и в развитии своего района, края. Своим трудом делать Кубань и Россию еще более процветающими, – отметил глава региона.

- Среди наград - ордена Дружбы и Александра Невского, медали различных степеней «За заслуги перед Отечеством» и «Герой труда Кубани». Троим кубанцам присвоили почетные звания «заслуженных». Еще 12 человек наградили «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III степеней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, главврачу ККБ № 1 Владимиру Порханову вручили Государственную премию. Церемония награждения лауреатов прошла в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU