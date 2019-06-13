2019-06-13T08:37:41+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани

Торжественная церемония прошла в День России в Екатерининском зале
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В День России почетные звания и награды за особые успехи в науке, медицине, сельском хозяйстве получили 24 человека. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Краснодара. Награды вручил Вениамин Кондратьев.

– Важно быть не просто сторонним наблюдателем, принимать участие в жизни не только своей семьи, но и в развитии своего района, края. Своим трудом делать Кубань и Россию еще более процветающими, – отметил глава региона.

- Среди наград - ордена Дружбы и Александра Невского, медали различных степеней «За заслуги перед Отечеством» и «Герой труда Кубани». Троим кубанцам присвоили почетные звания «заслуженных». Еще 12 человек наградили «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III степеней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, главврачу ККБ № 1 Владимиру Порханову вручили Государственную премию. Церемония награждения лауреатов прошла в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку
В Краснодаре такси влетело в трамвай
Уфологи во время экспедиции в Краснодарском крае: «Мы неоднократно зафиксировали НЛО»
В Краснодаре День России отметили более 19,5 тысяч человек
В Сочи чиновник дважды отказался вводить в эксплуатацию многоэтажку
В Туапсе сгорели частный дом и два ларька
В Краснодаре флешмоб «Я люблю Россию» собрал более 500 горожан
В колонии Усть-Лабинского района скончался мужчина
На пляже в Анапе дети испачкались мазутом после купания
В Сочи волонтеры ищут пропавшую в лесу 77-летнюю женщину
Главврачу ККБ № 1 Владимиру Порханову вручили Государственную премию
В Краснодаре Гагаринский бульвар приведут в порядок ко Дню города
Температура воды в Черном море 12 июня 2019: в Сочи холоднее, чем в Анапе
Полиция Майкопа нашла участника свадебного кортежа, выехавшего на встречку
В больницах Сочи остаются 17 человек, пострадавших во время ДТП с экскурсионными автобусами
Погода на День России 12 июня 2019 года в Краснодарском крае: Ожидаются дождь и грозы
В ДТП под Геленджиком столкнулись две иномарки: погибли четыре человека
В центре Краснодара ограничат движение транспорта
В Краснодаре начали косить амброзию
В детском саду в Усть-Лабинском районе заменили аварийный навес
В «День России» безопасность на Кубани обеспечат около 2 тысяч полицейских
На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение
10-летний Вадим Рудченко неизлечимо болен, но шанс на выздоровление дают в зарубежной клинике
В центре Краснодара могут снести исторические здания
Кубань расширит список стран-экспортеров местного вина
В Новороссийске погибла женщина, спасая кота