На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-13T08:34:33+03:00

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В приемное отделение Городской больницы Новороссийска привезли 10-месячного малыша. У ребенка внезапно возник мучительный кашель, который продолжался более двух часов. Его обследовали хирурги, реаниматологи и ЛОР-врачи. Малышу сделали КТ-исследование, на котором и обнаружили инородное тело.

Выяснилось, что он проглотил травинку, которая попала в бронхи, и могла вызвать смертельную пневмонию.

- Чтобы спасти маленького пациента выбрали наиболее современный метод - бронхоскопию. Для этого ребенка срочно доставили транспортом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара. Инородное тело удалили из бронхов без травм и повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Совместными усилиями новороссийских и краевых врачей удалось сохранить ребенку здоровье. Малыша уже выписали, он находится дома и с любопытством изучает мир вокруг себя.

ИСТОЧНИК KP.RU