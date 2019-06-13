На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку
В приемное отделение Городской больницы Новороссийска привезли 10-месячного малыша. У ребенка внезапно возник мучительный кашель, который продолжался более двух часов. Его обследовали хирурги, реаниматологи и ЛОР-врачи. Малышу сделали КТ-исследование, на котором и обнаружили инородное тело.
Выяснилось, что он проглотил травинку, которая попала в бронхи, и могла вызвать смертельную пневмонию.
- Чтобы спасти маленького пациента выбрали наиболее современный метод - бронхоскопию. Для этого ребенка срочно доставили транспортом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара. Инородное тело удалили из бронхов без травм и повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Совместными усилиями новороссийских и краевых врачей удалось сохранить ребенку здоровье. Малыша уже выписали, он находится дома и с любопытством изучает мир вокруг себя.
ИСТОЧНИК KP.RU