Жителей Черноморского побережья Кубани научат спасать дельфинов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-13T09:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Черноморского побережья научат спасать дельфинов. Бесплатные тренинги по оказанию помощи китообразным пройдут в приморских городах края. На это в рамках президентского гранта выделено 2,5 миллиона рублей.

- Проект планируют реализовать в 2019-2020 годах. Грант будет использован для бесплатного обучения жителей черноморского побережья Кубани. Команда экспертов, ученых и специалистов проведет комплекс образовательных мероприятий и обучающих тренингов в Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе, а также в одном из населенных пунктов Таманского полуострова. Ожидается, что обучение пройдут около 400 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Только в 2019 году на территории Кубани зафиксировали 160 случаев гибели дельфинов, в прошлом году – еще 86. Заявку на обучение можно оставить на сайте Центра спасения дельфинов «Дельфа». Начало проекта намечено на первую половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU