2019-06-13T09:38:26+03:00
Общество

Жителей Черноморского побережья Кубани научат спасать дельфинов

В Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе пройдут бесплатные тренинги
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Жителей Черноморского побережья научат спасать дельфинов. Бесплатные тренинги по оказанию помощи китообразным пройдут в приморских городах края. На это в рамках президентского гранта выделено 2,5 миллиона рублей.

- Проект планируют реализовать в 2019-2020 годах. Грант будет использован для бесплатного обучения жителей черноморского побережья Кубани. Команда экспертов, ученых и специалистов проведет комплекс образовательных мероприятий и обучающих тренингов в Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе, а также в одном из населенных пунктов Таманского полуострова. Ожидается, что обучение пройдут около 400 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Только в 2019 году на территории Кубани зафиксировали 160 случаев гибели дельфинов, в прошлом году – еще 86. Заявку на обучение можно оставить на сайте Центра спасения дельфинов «Дельфа». Начало проекта намечено на первую половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани проходит чемпионат и первенство края по конному спорту
В центре Краснодара стартовали работы по благоустройству бульвара «Офицерский»
В Хостинском районе Сочи турист подвернул ногу
В краснодарском «бэби-боксе» оставили малыша
В Туапсе три девушки пойдут под суд за организацию незаконного казино
Температура воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в Темрюке
В Лазаревском районе Сочи нашли пропавшую пожилую женщину
На Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и град
По всей Кубани с июля будут проходить еженедельные видеоприемы граждан
В Сочи в автобусах продолжают внедрять безналичную оплату проезда
Заместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурора
В Краснодаре на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер «Новороссийский»
На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку
Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани
В Краснодаре такси влетело в трамвай
Уфологи во время экспедиции в Краснодарском крае: «Мы неоднократно зафиксировали НЛО»
В Краснодаре День России отметили более 19,5 тысяч человек
В Сочи чиновник дважды отказался вводить в эксплуатацию многоэтажку
В Туапсе сгорели частный дом и два ларька