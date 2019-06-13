2019-06-13T10:02:29+03:00
Происшествия

Заместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурора

Устранение нарушений законодательства находится на контроле ведомства
Александра ПОДУШКО
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Заместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурораЗаместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурораФото: Архив "КП"
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Прокуратура Сочи провела проверку по коллективному обращению нескольких садовых товариществ. Они заявляли о нарушении законодательства об электроэнергетике и муниципальной собственности. Заместитель главы Сочи должен был решить этот вопрос.

- Представление чиновник изучил формально, без участия прокурора, поскольку он не был извещен о времени и месте рассмотрения внесенного им акта реагирования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении заместителя главы Сочи возбуждено дело об административной правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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