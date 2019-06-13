2019-06-13T10:15:32+03:00
Общество

В Сочи в автобусах продолжают внедрять безналичную оплату проезда

Как только установят оборудование, проехать в общественном транспорте курорта можно будет по безналу
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В автобусах Сочи внедряют безналичную оплату проезда. Все перевозчики уже подписали необходимый договор. Как только установят оборудование, проехать в общественном транспорте курорта можно будет по безналу. Отличительный знак такого транспорта – наклейка с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

- Оборудовать автобусы новыми терминалами начали с 1 мая. Далее будут внедрять единую транспортную карту «Пальма». Терминалы принимают бесконтактные банковские карты Visa, MasterCard, МИР, а также платежные системы смартфонов и других гаджетов. Машина выдает чек, который и является билетом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

При возникновении вопросов по оплате картой, пассажиры могут звонить по телефону горячей линии: 8(862)555-25-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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