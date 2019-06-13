2019-06-13T10:28:22+03:00
Общество

По всей Кубани с июля будут проходить еженедельные видеоприемы граждан

Каждую среду местные жители смогут задать свои вопросы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае с июля будут проходить еженедельные видеоприемы граждан. Теперь каждую среду с 10:00 до 16:00 жители всех 44 муниципалитетов смогут задать свои вопросы руководителям краевых органов исполнительной власти. Для получения подробной информации о том, как можно принять участие в видеоприеме, необходимо обращаться в администрацию района.

– Наша задача – обеспечить возможность обратиться в любой орган краевой власти каждому жителю даже самых отдаленных уголков Кубани. Переход на постоянный режим работы позволит решить поставленную губернатором задачу, – прокомментировал вице-губернатор Алексей Копайгородский.

В регионе приемы граждан по видеосвязи проходят с августа прошлого года. За это время состоялось 330 «встреч» местных жителей и органов власти, принято 960 человек.

- Наиболее часто жители обращались с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, ремонта дорог и тротуаров в населенных пунктах, работы управляющих компаний и здравоохранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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