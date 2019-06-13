2019-06-13T10:57:10+03:00
Общество

На Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и град

В отдельных районах порывы при грозе будут достигать 20 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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На Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и градНа Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и градФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Краснодарском крае в четверг, 13 июня, ожидается сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, в отдельных пунктах при грозе до 20 метров в секунду.

Местами температура воздуха ночью 17…22 градуса, на Азовском побережье до +24, в юго-восточных предгорьях 13…18 градусов, днем воздух прогреется до 31 градуса местами до + 33.

Как сообщили Гидрометцентре края, на Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем по югу ожидаются сильные осадки. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19…24 градуса, днем столбики термометров покажут до + 32.

В Краснодаре 13 июня облачно, в дневные и вечерние часы возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем – 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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