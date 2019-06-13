В Лазаревском районе Сочи нашли пропавшую пожилую женщину

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-13T11:10:24+03:00

Ее искали на протяжении трех суток

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В Лазаревском районе Сочи 12 июня спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС России, а также сотрудники «Службы спасения города Сочи» и волонтеры нашли пожилую женщину, пропавшую в горно-лесной местности несколько дней назад.

Поиск 77-летней старушки продолжался на протяжении трех суток. С каждый днем зона поисковых работ расширялась.

- Пострадавшую обнаружили в русле ручья Вишневка, на удалении 5 километров от поселка. У женщины были признаки переохлаждения, а дыхание было слабым, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели транспортировали пожилую сочинку на носилках к автомобилю скорой и передали врачам.

Напомним, 12 июня в поселке Вишневка Лазаревского района Сочи начались поиски 77-летней Валентины Васильевны Дунаевой. 8 июня женщина вышла из дома по улице Казанская и отправилась в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU