В Лазаревском районе Сочи нашли пропавшую пожилую женщину
В Лазаревском районе Сочи 12 июня спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС России, а также сотрудники «Службы спасения города Сочи» и волонтеры нашли пожилую женщину, пропавшую в горно-лесной местности несколько дней назад.
Поиск 77-летней старушки продолжался на протяжении трех суток. С каждый днем зона поисковых работ расширялась.
- Пострадавшую обнаружили в русле ручья Вишневка, на удалении 5 километров от поселка. У женщины были признаки переохлаждения, а дыхание было слабым, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели транспортировали пожилую сочинку на носилках к автомобилю скорой и передали врачам.
Напомним, 12 июня в поселке Вишневка Лазаревского района Сочи начались поиски 77-летней Валентины Васильевны Дунаевой. 8 июня женщина вышла из дома по улице Казанская и отправилась в лес.
ИСТОЧНИК KP.RU