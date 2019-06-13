2019-06-13T11:36:52+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в Темрюке

А в Сочи водичка прогрелась до +24
Александра ПОДУШКО
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Температура воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в ТемрюкеТемпература воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в ТемрюкеФото: Архив "КП"
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"КП"- Кубань" продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 13 июня.

Комфортнее всего купаться в четверг будет на пляжах Ейска, Приморско-Ахтарска, Анапы, Новороссийска, Геленджика и Сочи. Здесь температура воды достигнет 24 градусов тепла. Напомним, из 18 пляжей Новороссийска купаться разрешено только на 11 из них.

Как сообщили в краевом Гидрометцентре, в Темрюке водичка прогрелась до 22 градусов, а в Туапсе на 1 градус больше – 23.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем по югу ожидаются сильные осадки. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19…24 градуса, днем столбики термометров покажут до + 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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