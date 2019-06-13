СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-13T11:45:45+03:00

В Туапсе три девушки пойдут под суд за организацию незаконного казино Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жительниц в возрасте от 24 до 27 лет. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.171.2 УК РФ).

- Неизвестный купил игровое оборудование, которое не позднее июня 2017 года установил в арендованном подвальном помещении на улице Софьи Перовской. Вскоре он нанял трех девушек. Они выполняли функции администраторов и операторов игрового оборудования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Казино работало через интернет с помощью 19 терминалов. В ноябре 2018 года преступная деятельность пресечена оперативными сотрудниками УФСБ.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также полного круга лиц, причастных к его совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU