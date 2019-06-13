В Хостинском районе Сочи турист подвернул ногу

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-13T12:15:26+03:00

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9 июня в 16:10 в Южный региональный спасотряд через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о ЧП. Выяснилось, что на туристической тропе в Тисо-самшитовой роще, недалеко от каньона «Чертовы ворота», мужчина оступился и подвернул ногу. Идти самостоятельно он не мог.

- Спасатели ЮРПСО МЧС России оказали 25-летнему сочинцу необходимую помощь и на жестких носилках транспортировали его к автомобилю скорой, где и передали медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи 12 июня спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС России, а также сотрудники «Службы спасения города Сочи» и волонтеры нашли пожилую женщину, пропавшую в горно-лесной местности несколько дней назад. Пострадавшую обнаружили в русле ручья Вишневка, на удалении 5 километров от поселка. У женщины были признаки переохлаждения, а дыхание было слабым.

ИСТОЧНИК KP.RU