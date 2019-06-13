2019-06-13T12:39:06+03:00
Спорт

На Кубани проходит чемпионат и первенство края по конному спорту

В соревнованиях участвуют как начинающие наездники, так и профессиональные спортсмены
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани в поселке Октябрьском Красноармейского района стартовал чемпионат и первенство края по конному спорту. В соревнованиях участвуют как начинающие наездники, так и профессиональные спортсмены. Итоги подведут завтра, 14 июня.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, соревнования являются одним из отборочных этапов с целью формирования юношеской команды – участников квалификационного турнира для участия в Спартакиаде учащихся страны.

- Финальный турнир по конному спорту IX летней Спартакиады учащихся России пройдет с 30 июля по 4 августа в Москве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука. Второе место у сборной Италии, третье – Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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