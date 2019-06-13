На Кубани проходит чемпионат и первенство края по конному спорту
На Кубани в поселке Октябрьском Красноармейского района стартовал чемпионат и первенство края по конному спорту. В соревнованиях участвуют как начинающие наездники, так и профессиональные спортсмены. Итоги подведут завтра, 14 июня.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, соревнования являются одним из отборочных этапов с целью формирования юношеской команды – участников квалификационного турнира для участия в Спартакиаде учащихся страны.
- Финальный турнир по конному спорту IX летней Спартакиады учащихся России пройдет с 30 июля по 4 августа в Москве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука. Второе место у сборной Италии, третье – Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU