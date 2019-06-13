В Сочи отметят Международный день йоги
21 июня с 9:00 до 20:00 в Сочи в парке «Ривьера» отметят Международный день йоги. Инструкторы познакомят горожан и гостей курорта с простыми и доступными техниками.
В партере парка будут представлены площадки сочинских йога-студий, на которых гостей ждут бесплатные мастер-классы.
- На главной площадке, у шахматного клуба Сочи, весь день будут проводиться презентации различных программ по этому виду спорта для разных возрастных групп, а также дегустация вегетарианских блюд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В этом году праздник пройдет под девизом «Дыши», а парк «Ривьера» выбран не случайно – это место с самым чистым воздухом в центре курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU