2019-06-13T13:04:52+03:00
Спорт

В Сочи отметят Международный день йоги

В этом году праздник пройдет под девизом «Дыши»
Александра ПОДУШКО
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В Сочи отметят Международный день йогиВ Сочи отметят Международный день йогиФото: Михаил ФРОЛОВ
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21 июня с 9:00 до 20:00 в Сочи в парке «Ривьера» отметят Международный день йоги. Инструкторы познакомят горожан и гостей курорта с простыми и доступными техниками.

В партере парка будут представлены площадки сочинских йога-студий, на которых гостей ждут бесплатные мастер-классы.

- На главной площадке, у шахматного клуба Сочи, весь день будут проводиться презентации различных программ по этому виду спорта для разных возрастных групп, а также дегустация вегетарианских блюд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В этом году праздник пройдет под девизом «Дыши», а парк «Ривьера» выбран не случайно – это место с самым чистым воздухом в центре курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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