В Абинском районе автобус влетел в дерево

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-13T13:19:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Абинском районе 12 июня в 04:40 на автодороге станица Троицкая-станица Федоровская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 54-летний водитель находился за рулем вахтового автобуса марки «ПАЗ», на тот момент он был без пассажиров. Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и въехал на дерево, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 12 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 21 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, все они случились по вине граждан, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU