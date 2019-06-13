2019-06-13T13:19:40+03:00
Происшествия

В Абинском районе автобус влетел в дерево

Водитель погиб на месте
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинском районе автобус влетел в деревоВ Абинском районе автобус влетел в деревоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Абинском районе 12 июня в 04:40 на автодороге станица Троицкая-станица Федоровская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 54-летний водитель находился за рулем вахтового автобуса марки «ПАЗ», на тот момент он был без пассажиров. Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и въехал на дерево, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 12 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 21 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, все они случились по вине граждан, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница одной из колоний в Краснодарском крае передала заключенной деньги
На Кубани виновницей ДТП стала пчела
На Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 "Дон"
В Геленджике голая девушка на набережной танцевала «Гоу-гоу»
В Краснодаре в реку Кубань выпустили более 1,5 тысяч штук осетровых
В Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемы
В Сочи отметят Международный день йоги
На Кубани проходит чемпионат и первенство края по конному спорту
В центре Краснодара стартовали работы по благоустройству бульвара «Офицерский»
В Хостинском районе Сочи турист подвернул ногу
В краснодарском «бэби-боксе» оставили малыша
В Туапсе три девушки пойдут под суд за организацию незаконного казино
Температура воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в Темрюке
В Лазаревском районе Сочи нашли пропавшую пожилую женщину
На Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и град
По всей Кубани с июля будут проходить еженедельные видеоприемы граждан
В Сочи в автобусах продолжают внедрять безналичную оплату проезда
Заместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурора
Жителей Черноморского побережья Кубани научат спасать дельфинов
В Краснодаре на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер «Новороссийский»
На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку
Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани
В Краснодаре такси влетело в трамвай
Уфологи во время экспедиции в Краснодарском крае: «Мы неоднократно зафиксировали НЛО»
В Краснодаре День России отметили более 19,5 тысяч человек
В Сочи чиновник дважды отказался вводить в эксплуатацию многоэтажку
В Туапсе сгорели частный дом и два ларька