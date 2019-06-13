2019-06-13T13:33:03+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемы

Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемыВ Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Гулькевичского района обратились несколько местных жителей. Они рассказали, что из салонов их машин пропали автомобильные аудиосистемы и личные вещи. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели места происшествий, опросили потерпевших и очевидцев. Было установлено, что во всех случаях злоумышленники передвигались на отечественной легковушке. Ориентировки на розыск автомобиля передали всем дежурным нарядам.

В скорее остановили машину под управлением 18-летнего местного жителя. При осмотре авто полицейские обнаружили в салоне часть похищенного имущества. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Стражи правопорядка установили причастность парня и его 18-летнего знакомого к трем подобным преступлениям.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница одной из колоний в Краснодарском крае передала заключенной деньги
На Кубани виновницей ДТП стала пчела
На Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 "Дон"
В Геленджике голая девушка на набережной танцевала «Гоу-гоу»
В Краснодаре в реку Кубань выпустили более 1,5 тысяч штук осетровых
В Абинском районе автобус влетел в дерево
В Сочи отметят Международный день йоги
На Кубани проходит чемпионат и первенство края по конному спорту
В центре Краснодара стартовали работы по благоустройству бульвара «Офицерский»
В Хостинском районе Сочи турист подвернул ногу
В краснодарском «бэби-боксе» оставили малыша
В Туапсе три девушки пойдут под суд за организацию незаконного казино
Температура воды в Черном море 13 июня 2019: холоднее всего купаться в Темрюке
В Лазаревском районе Сочи нашли пропавшую пожилую женщину
На Кубани 13 июня ожидается сильный дождь, ветер и град
По всей Кубани с июля будут проходить еженедельные видеоприемы граждан
В Сочи в автобусах продолжают внедрять безналичную оплату проезда
Заместитель главы Сочи выплатит штраф за невыполнение требований прокурора
Жителей Черноморского побережья Кубани научат спасать дельфинов
В Краснодаре на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер «Новороссийский»
На Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку
Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Кубани
В Краснодаре такси влетело в трамвай
Уфологи во время экспедиции в Краснодарском крае: «Мы неоднократно зафиксировали НЛО»
В Краснодаре День России отметили более 19,5 тысяч человек
В Сочи чиновник дважды отказался вводить в эксплуатацию многоэтажку
В Туапсе сгорели частный дом и два ларька