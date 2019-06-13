СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-13T13:33:03+03:00

В Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемы Фото: Архив "КП"

Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей

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В дежурную часть Гулькевичского района обратились несколько местных жителей. Они рассказали, что из салонов их машин пропали автомобильные аудиосистемы и личные вещи. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели места происшествий, опросили потерпевших и очевидцев. Было установлено, что во всех случаях злоумышленники передвигались на отечественной легковушке. Ориентировки на розыск автомобиля передали всем дежурным нарядам.

В скорее остановили машину под управлением 18-летнего местного жителя. При осмотре авто полицейские обнаружили в салоне часть похищенного имущества. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Стражи правопорядка установили причастность парня и его 18-летнего знакомого к трем подобным преступлениям.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU