2019-06-13T14:45:15+03:00
Общество

В Геленджике голая девушка на набережной танцевала «Гоу-гоу»

Она приглашала туристов в ночной клуб курорта
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: instagram.com/typodar/Фото: instagram.com/typodar/
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В Геленджике откровенными танцами на набережной завлекают в ночной клуб. Очевидцы рассказывают как в девять вечера на сооруженный заранее шест взобралась девица в исподнем. И начала ритмично двигаться в стиле "Гоу-гоу".

- В это время по городу еще дети гуляют, как так можно, - возмутились свидетели откровенных танцев.

Уличное "Гоу-гоу" в Геленджике.Соцсети

Они не против подобных развлечений, но демонстрировать голые женские тела до 22.00 нельзя, сообщают kubnews.ru

Власти курортного города пока никак не прокомментировали такую неприличную рекламную акцию на набережной Геленджика.

Кстати, курортный сезон здесь уже в самом разгаре. По данным метеорологов, температура воды в Черном море у берегов бухты комфортная +23 градуса. Однако теплее всего купаться сейчас в Новороссийске +25 градусов. При этом для купания здесь приспособлено только 11 пляжей из 18-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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