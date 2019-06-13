2019-06-13T15:19:22+03:00
Общество

На Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 "Дон"

Старт платной дороги находится рядом с хутором Веселая жизнь
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: АвтодорФото: Автодор
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На Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 "Дон".

На трассе М4 «Дон» уже поставили оборудование для взимания платы за проезд по магистрали. И сейчас его активно тестируют. Сама протяженность платного участка составит 200 километров от хутора Веселая жизнь на 1148 км автодороги.

На первый платный участок трассы М4 «Дон» водители попадают, как только проезжают границу Ростовской области и Кубани. Протяженность его - около 76 километров. По качественной дороге автомобилисты проедут мимо поселка хутора Цукерова Балка, села Раздольное, затем станицы Кущевской.

Предусмотрены и альтернативные дороги для тех, кто не хочет платить.

Если ехать из Краснодара в Ростов, то первый маршрут будет длиной 300 километров вместо 200 платных. Он пролегает через Тимашевск, Каневскую, Староминскую, Азов и заканчивается в Батайске (это уже Ростовская область).

Второй вариант куда более длинный - 411 километров. Нужно направиться из Краснодара в Усть-Лабинск, затем в Тихорецк, потом Белую Глину. Далее на пути будут Егорлыкская, Зерноград и, наконец, Батайск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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