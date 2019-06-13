2019-06-13T15:59:45+03:00
Общество

На Кубани виновницей ДТП стала пчела

Насекомое ужалило водителя во время движения
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
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В хуторе Ханькове Славянского района Краснодарского края сегодня, 13 июня 2019 года произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107.

- Водитель «десятки» рассказал, что во время движения его укусила пчела, из-за чего он отвлекся и допустил выезд на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с ВАЗ-2107, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В результате аварии в автомобиле оказалась зажата женщина-водитель «семерки». Прибывшие на место сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС» обеспечили безопасность, а затем извлекли пострадавшую при помощи специального оборудования. Женщине оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.

Напомним, в Абинском районе 12 июня в 04:40 на автодороге станица Троицкая-станица Федоровская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 54-летний водитель находился за рулем вахтового автобуса марки «ПАЗ», на тот момент он был без пассажиров. Мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и въехал на дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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