2019-06-13T16:25:16+03:00
Происшествия

Сотрудница одной из колоний в Краснодарском крае передала заключенной деньги

Теперь ей самой грозит суд
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местной исправительной колонии. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

- Как установило следствие, весной 2016 года к сотруднице ФКУ ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю обратилась заключенная с просьбой осуществить передачу наличных денег. Затем, в течении нескольких месяцев, сотрудница исправительного учреждения получила на карту своего супруга несколько платежей на общую сумму не менее 30 тысяч рублей. 25 тысяч она передала заключенной, а 5000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Также следователи дадут правовую оценку действиям супруга злоумышленницы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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