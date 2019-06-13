СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-13T16:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел IV Научно-практическую конференцию молодых специалистов компании. На мероприятии было представлено более 20 проектов сотрудников «Краснодар Водоканала» и 3 доклада студентов 3-го и 4-го курсов гидромелиорационного факультета КубГАУ.

В числе почетных гостей на конференции присутствовали: заместитель председателя комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Законодательного собрания Краснодарского края Иван Жилищиков и заместитель начальника Управления по связям с общественностью администрации города Павел Абрамчик.

Проекты были представлены в секциях: «Производство и технологии, организация производственных процессов»; «Экономика и финансы, коммерция, маркетинг»; «Поддержка бизнеса». Большая часть из них была посвящена повышению эффективности работы подразделений предприятий, внедрению современных инновационных и энергоэффективных технологий, снижению затрат с целью уменьшения нагрузки на тариф.

Представленные работы направлены на оптимизацию производственных процессов и повышение качества услуг, оказываемых населению столицы Кубани.Членам комиссии предстояла сложная задача – выбрать из 24 представленных докладов наиболее значимые и актуальные научные разработки, которые найдут свое применение на практике.

Разработки многих молодых специалистов жюри отметило как актуальные для внедрения на предприятии уже в ближайшей перспективе, что говорит о высоком уровне докладов участников конференции.

«Такие мероприятия дают молодым специалистам возможность заявить о себе, представить свои идеи и, главное, воплотить полезные проекты в жизнь, - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова. – И с каждым годом мы видим все более талантливые и качественные работы. Это, безусловно, способствует профессиональному и личностному росту сотрудников».

Сегодня в ООО «Краснодар Водоканал» трудятся 308 специалистов в возрасте до 35 лет. Все они имеют возможность высказать свои идеи и предложения. Лучшие рационализаторские решения используются на предприятии для оптимизации производственных процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU