В Краснодаре построят дальний западный обход

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-13T17:00:40+03:00

Работы по его возведению начнутся уже этой осенью

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Краснодару необходимо строительство Дальнего западного обхода. Об этом говорили сегодня на совещании в краевой столице.

- Проектирование Дальнего западного обхода Краснодара уже завершено, госэкспертиза выдала положительные заключения. Работы на объекте начнутся осенью 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в планах реконструкция дороги Краснодар-Новороссийск. Обновленная трасса должна получить 1 категорию. Ее строительство позволит значительно улучшить транспортную ситуацию между Славянском-на-Кубани и Крымском, а также от Крымска до Новороссийска.

Напомним, на Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 «Дон». На трассе уже поставили оборудование для взимания платы за проезд по магистрали. И сейчас его активно тестируют. Сама протяженность платного участка составит 200 километров от хутора Веселая жизнь на 1148 км автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU