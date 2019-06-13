2019-06-13T17:22:31+03:00
Общество

На Кубани заработает центр экологического просвещения

Его откроют под Анапой
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На базе анапского заповедника «Утриш» создан центр экологического просвещения «Жемчужный». Его сотрудники будут организовывать экологические экскурсии, развивать познавательный туризм и вести работу по экопросвещению.

- На территории заповедника проложены маршруты эко-троп. Благодаря появлению эко-центра, заповедник сможет предложить посетителям услуги по временному размещению. Ими смогут воспользоваться не только туристы, но и ученые, волонтеры и студенты, которые получат возможность проводить необходимые научные изыскания прямо на месте в течении продолжительного времени, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Официальное открытие центра экологического просвещения состоится завтра - 14 июня 2019 года.

Добавим, площадь заповедника «Утриш» составляет свыше 9 тысяч гектаров земельно-лесного фонда и почти 800 га морской акватории. Он входит в тройку лидеров по разнообразию произрастающей флоры в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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