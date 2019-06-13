2019-06-13T18:01:05+03:00
Экономика

Град нанес ущерб кубанским садам

Сейчас оценивается размер урона
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Специалисты министерства сельского хозяйства Краснодарского края оценят ущерб, нанесенный муниципалитетом прошедшим градом. Под удар стихии попали три района.

- Согласно предварительной информации, в Абинском районе повреждены сады общей площадью 1,5 тыс. га. Почти 1 тысяча гектаров садов пострадала в Красноармейском районе. Больше «повезло» аграриям Крымского района – здесь град побил деревья на площади в 70 гектаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, град на территории Красноармейского района выпал 8 июня 2019 года. Накануне стихия разбушевалась над садами в Абинском и Крымском районах. Уже получена информация о повреждении посадок, строений и техники в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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