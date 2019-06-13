Сочинец заявил в полицию о нападении мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-13T18:39:29+03:00

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В полицию Лазаревского района Сочи обратился 32-летний Ованнес Дабриян. Он сообщил, что 28 апреля на него напал мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сорвал с его шеи золотую цепь и несколько раз ударил в лицо.

Известно, что материалы проверки уже направлены в военный следственный отдел. Детали разбирательства пока неизвестны.

Напомним, в Краснодарском крае региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местной исправительной колонии. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Сотрудница колонии получила на карту своего супруга несколько платежей на общую сумму не менее 30 тысяч рублей. 25 тысяч она передала заключенной, а 5000 рублей оставила себе в качестве вознаграждения. Ведется расследование. Устанавливаются обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU