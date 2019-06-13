В Усть-Лабинске проведут матч чемпионата России по регби
В Усть-Лабинске16 июня 2019 года состоится игра команд высшей лиги по регби чемпионата России. Команде «Кубань-2» будет противостоять столичный клуб «ЦСКА».
- В планах руководства кубанской команды вывести на поле как можно больше молодых игроков. При этом, будет сохранен рисунок игры основного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
На сегодня «Кубань-2» провела два матча в чемпионате России среди команд Высшей лиги. Команда занимает первое место в дивизионе «Юг». Обе встречи кубанцы выиграли с общей разницей в счете +85. Армейцы также не знали поражения в двух матчах, но их превосходство в забитых мячах не столь впечатляет.
Матч «Кубань-2» - «ЦСКА» состоится в Усть-Лабинске 16 июня в 11:00 на стадионе «Кубань». Вход на игру свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU