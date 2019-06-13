Для спортобъектов Кубани закупят новый инвентарь

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-13T19:18:53+03:00

На эти цели из бюджета выделят почти 40 млн рублей

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На приобретение спортивного оборудования Краснодарский край направит более 47 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

- Для реализации федерального нацпроекта «Демография» в Краснодарском крае запустили проект «Спорт – норма жизни». В 2019 году на реализацию его мероприятий предусмотрено около 560 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На эти деньги, в частности, обустроят площадки для выполнения норм комплекса ГТО в 15 муниципалитетах, а также установят уличные тренажеры. Помимо этого, средства направят на закупку комплектов футбольных полей с искусственным покрытием и оборудование для спортивных площадок. Также в небольших населенных пунктах появятся площадки для занятий физической культурой.

Ожидается, что, благодаря реализации программы «Спорт – норма жизни», к 2024 году вести активный образ жизни будут более 55% населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU