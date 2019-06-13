2019-06-13T19:18:53+03:00
Спорт

Для спортобъектов Кубани закупят новый инвентарь

На эти цели из бюджета выделят почти 40 млн рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

На приобретение спортивного оборудования Краснодарский край направит более 47 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

- Для реализации федерального нацпроекта «Демография» в Краснодарском крае запустили проект «Спорт – норма жизни». В 2019 году на реализацию его мероприятий предусмотрено около 560 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На эти деньги, в частности, обустроят площадки для выполнения норм комплекса ГТО в 15 муниципалитетах, а также установят уличные тренажеры. Помимо этого, средства направят на закупку комплектов футбольных полей с искусственным покрытием и оборудование для спортивных площадок. Также в небольших населенных пунктах появятся площадки для занятий физической культурой.

Ожидается, что, благодаря реализации программы «Спорт – норма жизни», к 2024 году вести активный образ жизни будут более 55% населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Усть-Лабинске проведут матч чемпионата России по регби
Сочинец заявил в полицию о нападении мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ
Град нанес ущерб кубанским садам
На Кубани заработает центр экологического просвещения
В Краснодаре построят дальний западный обход
«Краснодар Водоканал» провел IV Научно-практическую конференцию молодых специалистов
Сотрудница одной из колоний в Краснодарском крае передала заключенной деньги
На Кубани виновницей ДТП стала пчела
На Кубани заработал еще один платный участок дороги М-4 "Дон"
В Геленджике голая девушка на набережной танцевала «Гоу-гоу»
В Краснодаре в реку Кубань выпустили более 1,5 тысяч штук осетровых
В Гулькевичском районе задержали двух парней, которые выносили из машин аудиосистемы
В Абинском районе автобус влетел в дерево
В Сочи отметят Международный день йоги