2019-06-13T19:56:16+03:00
Звезды

В Краснодаре выберут лучшего преподавателя искусств

В Краевой столице пройдет финал профессионального конкурса
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Муниципальном концертном зале Краснодара 19 июня 2019 года пройдет финал конкурса профессионального мастерства среди преподавателей учреждений дополнительного образования краевой столицы.

- Данное мероприятие позволяет молодым специалистам приобрести полезный практический опыт, получить оптимальные условия для самореализации и продвижения своих идей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В этом году за право называться лучшим боролись 21 педагог. Они выявляли лучших по традиционным шести номинациям, среди которых: «Традиции и новаторство в современной педагогике» и «Педагогический дебют». В финал вышли 6 специалистов. 19 июня они покажут домашнее задание, станут участниками творческой импровизации, проведут мини-уроки.

Отметим, в 2018 году лучшим преподавателем искусств города стала педагог Детской художественной школы им. В. А. Пташинского Оксана Поплавка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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