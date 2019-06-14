В Ейском районе в ближайшие выходные откроют летний сезон

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-14T07:41:49+03:00

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Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел итоговое совещание по подготовке курорта к высокому сезону.

В прошлом году район принял почти 760 тысяч туристов – на 7 процентов больше, чем в 2017 году. До официального открытия курортного сезона остаются считанные дни, оно запланировано на 15-16 июня. Ожидается прибытие большого потока отдыхающих, в основном – это семьи с детьми.

На совещании обсудили, что к предстоящему сезону все пляжи азовского побережья должны быть укомплектованы спасательными постами и медицинскими пунктами. Власти муниципалитета должны организовать уборку пляжей и не допустить размещение аттракционов без соответствующих разрешений и с нарушением техники безопасности.

- В этом летнем сезоне в Ейском районе туристов примут около 260 гостиниц, пансионатов. Предприятия туристской индустрии подготовили множество предложений по активному отдыху, новые гастрономические маршруты, различные событийные мероприятия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU