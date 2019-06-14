Погода на Кубани 14 июня 2019: местами ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-14T09:01:36+03:00

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В Краснодарском крае местами пройдет кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах возможны сильные осадки и град. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17…22 градуса, в юго-восточных предгорьях 13…18 градусов, днем столбики термометров покажут +34.

Как сообщили в краснодарском Гидрометцентре, на Черноморском побережье также пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, в районе Новороссийска порывы до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +32.

По данным Яндекс. Погода, в краевой столице днем 14 июня будет ясно. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +33.

ИСТОЧНИК KP.RU