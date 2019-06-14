Фестиваль «Зеленые святки» пройдет в выставочном комплексе «Атамань»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-14T08:37:42+03:00

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В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Зеленые святки». Мероприятие состоится 15 июня.

- Во время «Зеленых святок» выступит Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» под руководством Народного артиста России, профессора Анатолия Винокура, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Для фестиваля создана уникальная концертная программа, в ходе которой гости смогут насладиться и классикой, и более современными инструментальными композициями.

Также за время фестиваля посетители смогут прогуляться по куреням, посетить мастер-классы, их будет более 20 площадок, выставку ремесленников, а также насладиться неповторимым и душевным кубанским фольклором.

ИСТОЧНИК KP.RU