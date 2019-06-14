В Новороссийске открылся юнармейский лагерь ДОСААФ «Будущий воин»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-14T09:45:53+03:00

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В Новороссийске стартовала первая смена тематической площадки «Будущий воин». Мероприятие проводится в шестой раз на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ при поддержке администрации города-героя. В этом году проект проходит в рамках программы мероприятий «Юнармейское лето-2019» и реализуется с помощью гранта администрации края.

- В первой смене 25 ребят. Для них организовали обширную военно-патриотическую программу, ориентирующую юных новороссийцев на занятия в кружках и секциях ДОСААФ. За десять дней смены для подростков проведут занятия по рукопашному бою, стрельбе из пневматической винтовки, морскому многоборью, плаванию в бассейне, шлюпочному делу, - сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Школьники посетят музеи, воинские части и боевые корабли Новороссийской военной морской базы. Площадка будет работать всего две смены, ее участниками станут 50 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU