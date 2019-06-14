В Краснодаре «с нуля» создадут «Садовый» сквер

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-14T09:19:34+03:00

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В краевой столице стартовали работы по созданию «Садового» сквера. Это территория вдоль Садовой между Пашковской и Длинной. Несколько лет назад вся она вся была заставлена гаражами.

- На территории площадью около 0,8 гектаров уже начались подготовительные работы. Сейчас демонтируют старый асфальт, начинают вертикальную планировку территории. Сквер будет тематически разделен на две части. На одной разместятся детская площадка и прогулочные зоны, на другой - многофункциональная спортивная территория, где будет место для волейбола и баскетбола, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На площадках уложат бесшовное резиновое покрытие, также в сквере будет тротуарная плитка, установят 36 лавочек, проведут освещение. Высадят 176 деревьев и более 2 тысяч кустарников.

Напомним, в центре краевой столицы начались работы по благоустройству бульвара «Офицерский». Зеленую зону полностью переделают.

ИСТОЧНИК KP.RU