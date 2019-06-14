СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-14T09:47:14+03:00

В Староминском районе мужчина пойдет под суд за организацию наркопритона Фото: Архив "КП"

Ему грозит до четырех лет лишения свободы

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В Староминском районе завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей предоставляет наркозависимым лицам свой дом для употребления запрещенных веществ. Сотрудники полиции при проверке информации задокументировали несколько противоправных фактов.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 4 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU