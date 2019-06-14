В Староминском районе мужчина пойдет под суд за организацию наркопритона
В Староминском районе завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей предоставляет наркозависимым лицам свой дом для употребления запрещенных веществ. Сотрудники полиции при проверке информации задокументировали несколько противоправных фактов.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 4 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU