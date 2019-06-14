Жителей Краснодара приглашают поучаствовать в экологической акции
В Краснодаре пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов. Жители столицы Кубани могут принять участие в этом мероприятии. Оно пройдет в различных микрорайонах в субботу, 15 июня, с 10:00 до 14:00.
Акция направлена на повышение экологической культуры жителей, привлечение внимания к проблеме раздельного сбора опасных отходов и их дальнейшей утилизации.
- В субботу, 15 июня, в пунктах приема опасных отходов от жителей будут бесплатно принимать ртутные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы¸ отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Собранные отходы обезвредят и утилизируют, часть собранных предметов отправят на переработку.
Сдать отходы можно по пяти адресам:
- проспект Чекистов, д.17;
- улица Атарбекова, 28;
- Ставропольская, 262;
- Московская, 54;
- улица имени 30-й Иркутской дивизии, 2/2.
ИСТОЧНИК KP.RU