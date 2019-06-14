Жителей Краснодара приглашают поучаствовать в экологической акции

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-14T10:08:41+03:00

Сбор опасных отходов пройдет в различных микрорайонах города в эту субботу, 15 июня

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В Краснодаре пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов. Жители столицы Кубани могут принять участие в этом мероприятии. Оно пройдет в различных микрорайонах в субботу, 15 июня, с 10:00 до 14:00.

Акция направлена на повышение экологической культуры жителей, привлечение внимания к проблеме раздельного сбора опасных отходов и их дальнейшей утилизации.

- В субботу, 15 июня, в пунктах приема опасных отходов от жителей будут бесплатно принимать ртутные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы¸ отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Собранные отходы обезвредят и утилизируют, часть собранных предметов отправят на переработку.

Сдать отходы можно по пяти адресам:

- проспект Чекистов, д.17;

- улица Атарбекова, 28;

- Ставропольская, 262;

- Московская, 54;

- улица имени 30-й Иркутской дивизии, 2/2.

ИСТОЧНИК KP.RU