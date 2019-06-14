В Темрюкском районе 15-летний подросток на мопеде попал в аварию

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-14T10:18:30+03:00

Его госпитализировали в больницу с различными травмами

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В Темрюкском районе 13 июня в 17:20 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», на перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю «ГАЗ Некст» и столкнулся с ним, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Парень ехал на байке без мотоэкипировки и не имел права управления транспортным средством.В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.

На дорогах Кубани 13 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 21 ДТП, в которых 29 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, большинство произошли по вине водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU