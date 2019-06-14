В Кавказском районе задержали мужчину с пакетом конопли

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-14T10:34:45+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Полицейские Кавказского района получили оперативную информацию о возможной причастности местного жителя к хранению и употреблению наркотиков.

На одной из центральных улиц города Кропоткина заметил 30-летнего местного жителя с пакетом в руках. При виде стражей правопорядка он попытался скрыться, однако его задержали.

В пакете оказалась растительная масса зеленого цвета с характерным запахом. Изъятое направили на исследование, по результатам которого установлено, что это конопля общей массой около 200 граммов.

В отделе полиции задержанный рассказал, что он нашел дикорастущий куст конопли в районе одной из местных строек, оборвал его и хранил, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU