В Горячем Ключе в аварии пострадали три человека
В Горячем Ключе на 1410 километре трассы М-4 «Дон» вблизи села Хребтового произошло дорожно-транспортное происшествие.
Столкнулись Nissan Skyline и грузовой автомобиль Mitsubishi. От удара у легковой машины оторвало часть крыши, в салоне оказался зажат водитель. Ему потребовалась помощь спасателей.
На место прибыли сотрудники Краснодарского краевого отряда «Кубань-СПАС». Они выставили конусные ограждения, отключили аккумуляторные батареи у автомобилей и при помощи световой башни осветили место ДТП. Затем, используя гидравлический и шанцевый инструменты, достали пострадавшего водителя.
- Мужчину в полубессознательном состоянии передали врачам скорой помощи. Также с порезами и переломами госпитализировали двух пассажиров иномарки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU