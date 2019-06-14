СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-14T11:14:57+03:00

В Краснодаре мужчина прихватил из самолета спасательный жилет Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодар от бортпроводников воздушного судна «Омск-Краснодар» потупило сообщение о пропаже спасательного жилета.

Выяснилось, что после того как все пассажиры покинули борт самолета, стюард провел послеполетный осмотр, в ходе которого под одним из пассажирских сидений он обнаружил пропажу.

Сотрудники транспортной полиции Краснодара по горячим следам задержали 34-летнего пассажира самолета. У него в ходе личного досмотра изъяли исчезнувший жилет. Мужчина сразу признался в содеянном.

- По факту кражи отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU