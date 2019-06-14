В Тимашевском районе женщина убила 44-летнего сожителя ножом

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-14T11:30:58+03:00

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В Тимашевском районе 40-летняя женщина обвиняется в убийстве 44-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

13 июня женщина находилась дома у своей матери на улице Жедяевского в станице Старовеличковской. Когда хозяйка дома ушла, к ее дочери пришел сожитель. Между ними произошла ссора.

По словам женщины, ее сожитель был агрессивным и пьяным. В ходе конфликта, женщина нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки. После она позвонила своей матери и попросила вызвать бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

- Подозреваемая задержана. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU