2019-06-14T11:48:38+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 14 июня 2019: купаться комфортнее в Туапсе и Джубге

Самого высокого значения температура воды достигла в Азовском море
Александра ПОДУШКО
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Температура воды в Черном море 14 июня 2019: купаться комфортнее в Туапсе и ДжубгеТемпература воды в Черном море 14 июня 2019: купаться комфортнее в Туапсе и ДжубгеФото: Евгения ГУСЕВА
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«Комсомольская правда – Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась морская вода на курортах Краснодарского края.

Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 14 июня, будет в Приморско-Ахтарске и Темрюке. Здесь водичка прогрелась до 25 градусов тепла.

В Сочи, Геленджике, в Джубге, Новороссийске, Анапе температура воды разнится на 0,2 градуса и составляет в среднем +24,6 градусов.

Как сообщили в краснодарском Гидрометцентре, на Черноморском побережье также пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, в районе Новороссийска порывы до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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