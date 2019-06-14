2019-06-14T12:16:34+03:00
Общество

В Каневском районе уничтожили гранату времен ВОВ

Боеприпас обезвредили накладным зарядом в безопасном месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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Взрывотехники Краснодарского ОМОН уничтожили гранату времен ВОВ.

В дежурную часть Росгвардии из органов внутренних дел поступило сообщение. Во время проведения земельных работ на территории частного дома, расположенного в станице Придорожной Каневского района, обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

- Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии обследовали его и установили, что это граната Ф-1 времен ВОВ со следами коррозии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

Напомним, в Новороссийске открылся юнармейский лагерь ДОСААФ «Будущий воин». В первой смене 25 ребят, для которых организована обширная военно-патриотическая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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