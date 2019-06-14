СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-14T12:34:18+03:00

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- В Сочи подходит к концу ремонт дороги на улице Конституции СССР. На участке протяженностью почти 4 километра специалисты завершили фрезерование изношенного слоя покрытия, устранили просадки и выбоины, частично заменили бордюр. Уже укладывают завещающий верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. После нанесут разметку и установят знаки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи на 2019 год запланирован ремонт 63 и капитальный ремонт 1 объекта автомобильных дорог.

На это рамках нацпроекта выделено 830 миллионов. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU