2019-06-14T12:48:59+03:00
Спорт

В Краснодаре проходят бесплатные тренировки для детей

Площадки открыты во всех районах города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице в течение всего лета 28 профессиональных инструкторов проводят бесплатные занятия по 14 видам спорта. Площадки открыты во всех районах города.

- Самые массовые занятия собирают любителей игровых видов: футбол, уличный баскетбол, волейбол, настольный теннис и бадминтон. Тренировки проходят двумя блоками: утром - с 08:00 до 11:00 и вечером - с 16:00 до 20:00, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На площадке по Тюляева, 8 в понедельник и среду проходят тренировки с 17:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 08:00 до 11:00.

В районе улицы Вишняковой, 1/6 детей ждут по средам и пятницам с 18:00 до 21:00, по четвергам - с 16:00 до 19:00, а по субботам - с 08:00 до 11:00.

На площадке по Стасова, 168 с ребятами работают со вторника по пятницу с 17:00 до 20:00.

Занятия по боксу проходят с 15:00 до 20:30 во вторник, четверг и субботу на ринге в клуба по Старокубанской, 109.

Самбо детей обучают на площадках: по Гастелло, 26, по Восточно-Кругликовской, 66/1 и в поселке Колосистом по Звездной, 5.

Также проходят занятия по бегу, фитнес-танцам, воркауту и шахматам. С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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