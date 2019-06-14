СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-14T13:03:47+03:00

На Кубани двое парней избили знакомого, а после спрятали его в комнате сторожа, где он скончался Фото: Архив "КП"

Причиной конфликта стало то, что потерпевший взял у одного из злоумышленников авто

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Лабинский городской суд вынесен приговор в отношении двоих жителей края. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

16 октября прошлого года мужчины совместно с 28-летним знакомым выпивали на территории продовольственной базы, которая находится по улице Победы.

Вскоре злоумышленники сговорились избить собутыльника. Ранее он взял у одного из них без разрешения автомобиль «ИЖ 27175-40». Мужчины несколько раз ударили его руками и ногами по голове. После этого переместили потерпевшего в комнату сторожа, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.

- Суд назначил одному из злоумышленников 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а другому – 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Также каждому из них после отбытия основного наказания предстоит еще 1 год тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных более 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU