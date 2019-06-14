СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-14T13:39:25+03:00

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Авария произошла утром в 09:50 14 июня в районе поселка Ильского Северского района.

По сообщениям очевидцев, водитель за рулем «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто марки КамАЗ. Запчасти от иномарки отлетели на проезжающий мимо УАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погиб водитель «Сузуки».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии введено реверсивное движение.

Напомним, в Темрюкском районе 15-летний подросток на мопеде попал в аварию. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

Парень ехал на байке без мотоэкипировки и не имел права управления транспортным средством. В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714706" frameborder="0"></iframe> В Северском районе иномарка влетела в грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU