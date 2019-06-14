В Северском районе иномарка влетела в грузовик
Авария произошла утром в 09:50 14 июня в районе поселка Ильского Северского района.
По сообщениям очевидцев, водитель за рулем «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто марки КамАЗ. Запчасти от иномарки отлетели на проезжающий мимо УАЗ.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погиб водитель «Сузуки».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии введено реверсивное движение.
Напомним, в Темрюкском районе 15-летний подросток на мопеде попал в аварию. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.
Парень ехал на байке без мотоэкипировки и не имел права управления транспортным средством. В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.
В Северском районе иномарка влетела в грузовик.
ИСТОЧНИК KP.RU