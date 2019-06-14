2019-06-14T13:42:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл телефон, но не смог разобраться в нем и решил вернуть

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В Краснодаре в отдел полиции обратилась девушка. Она рассказала, что была в одном из баров, расположенных на улице Красноармейской. Во время общения с подругами она оставила без присмотра свой кошелек и телефон на уличном столике, а спустя некоторое время обнаружила пропажу гаджета.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы мужчины, причастного к данной краже. Уже через несколько минут оперативники задержали злоумышленника. Выяснилось, что 40-летний мужчина не смог разобраться в современном смартфоне и вернулся на место преступления. Мобильный телефон вернули владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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