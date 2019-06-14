2019-06-14T13:52:29+03:00
Происшествия

В Новороссийске бывший директор предприятия задолжал сотрудникам 174 тысячи рублей

Сейчас устанавливают имущество подозреваемого, на которое наложат арест
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске бывший директор предприятия задолжал сотрудникам 174 тысячи рублейВ Новороссийске бывший директор предприятия задолжал сотрудникам 174 тысячи рублейФото: Архив "КП"
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- В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Автомагистраль». Он подозревается в полной невыплате свыше трех месяцев заработной платы 8 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина был директором предприятия, осуществлявшего свою деятельность в сфере эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. С января 2015 по июнь 2017 года он не выплатил зарплату восьми подчиненным. В результате задолженность перед ними составила более 174 тысяч рублей.

При этом у него имелась реальная возможность для погашения указанной суммы, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия. Сейчас организация находится в стадии ликвидации.

Принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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