В Новороссийске бывший директор предприятия задолжал сотрудникам 174 тысячи рублей
- В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Автомагистраль». Он подозревается в полной невыплате свыше трех месяцев заработной платы 8 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Мужчина был директором предприятия, осуществлявшего свою деятельность в сфере эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. С января 2015 по июнь 2017 года он не выплатил зарплату восьми подчиненным. В результате задолженность перед ними составила более 174 тысяч рублей.
При этом у него имелась реальная возможность для погашения указанной суммы, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия. Сейчас организация находится в стадии ликвидации.
Принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU