2019-06-14T14:59:58+03:00
Общество

Краснодар в иллюминаторе: космонавт Сергей Рязанский поделился снимком города из космоса

Пользователи узнали кубанскую столицу благодаря извилистой речке
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/sergeyiss/Фото: instagram.com/sergeyiss/
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Покорители космоса часто делятся снимками разных городов с борта МКС. Все-таки какая красота открывается сверху!

Накануне Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился в Instagram фотографиями нескольких российских городов и предложил подписчикам угадать, что изображено на том или ином снимке.

Почти сразу же пользователи узнали Краснодар. А все благодаря извилистой реке Кубань, что изображена на фото.

Напомним, ранее Сергей Рязанский следил с орбиты Земли за строительством Керченского моста. А до этого делился снимками олимпийских объектов в Сочи.

- Сегодня Сочи – это один из самых протяженных городов на Земле! В 2014 году город принимал Зимнюю Олимпиаду и заметно преобразился, а олимпийские объекты будут украшать город еще долгие годы, - писал тогда Сергей Рязанский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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