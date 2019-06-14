Краснодар в иллюминаторе: космонавт Сергей Рязанский поделился снимком города из космоса
Покорители космоса часто делятся снимками разных городов с борта МКС. Все-таки какая красота открывается сверху!
Накануне Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился в Instagram фотографиями нескольких российских городов и предложил подписчикам угадать, что изображено на том или ином снимке.
Почти сразу же пользователи узнали Краснодар. А все благодаря извилистой реке Кубань, что изображена на фото.
Напомним, ранее Сергей Рязанский следил с орбиты Земли за строительством Керченского моста. А до этого делился снимками олимпийских объектов в Сочи.
- Сегодня Сочи – это один из самых протяженных городов на Земле! В 2014 году город принимал Зимнюю Олимпиаду и заметно преобразился, а олимпийские объекты будут украшать город еще долгие годы, - писал тогда Сергей Рязанский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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