2019-06-14T15:28:19+03:00
Общество

В Краснодаре сносят кафе-самострой в Городском саду

До этого около двух лет заведение было закрыто
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице ровняют с землей очередную незаконную постройку. На этот раз спецтехника зашумела в Городском саду Краснодара. Здесь по решению суда начали снос кафе узбекской кухни.

В свое время без необходимой разрешительной документации собственник достроил существующие на участке сооружения и в увеличенных почти в 10 раз помещениях открыл свое заведение. Власти города выявили нарушения, допущенные при реконструкции. На основании этого администрация Краснодара и потребовала снести капитальные здания.

Под демонтаж попали два строения общей площадью более 350 квадратных метров. До этого около двух лет заведение было закрыто.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

- За достаточно большой период времени собственник никак не отреагировал на решение суда, поэтому демонтажные работы проводит муниципалитет,- сказал «КП» - Кубань» начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Специалисты уже начали разбирать кровлю на зданиях, чтобы затем приступить к демонтажу стен и перегородок. Закончить работы планируют в течение недели.

- К слову, вся площадь парка - это особо охраняемая природная территория, то в дальнейшем любое другое капитальное строительство здесь невозможно, - добавляют в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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