2019-06-14T16:02:07+03:00
Происшествия

Директор новороссийского предприятия не заплатил почти 100 млн рублей налогов

Суд признал его виновным в данном правонарушении
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Октябрьский районный суд Новороссийска признал виновным в уклонении от уплаты налогов директора ООО «Александровское». Владимир Писанов не заплатил в бюджет почти 100 млн рублей.

- Как выяснилось из материалов углового дела, злоумышленник возглавлял организацию, которая занималась оптовой торговлей и переработкой зерна в таможенном режиме экспорта и на внутреннем рынке. В 2010-2011 годах, при подаче документов в налоговые органы, мужчина внес в них заведомо неверные данные, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 98 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако, взыскать денежные средства с предприятия не представлялось возможным, так как его признали банкротом. Согласно действующему законодательству, в таком случае, возместить нанесенный бюджету урон должен бывший руководитель. Именно с таким иском обратился в суд прокурор Новороссийска.

Кропоткинский городской суд удовлетворил эти требования и постановил взыскать с Писанова сумму ущерба в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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